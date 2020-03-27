الرئيس التونسي يبحث عمليات إجلاء العالقين وحشد دعم مالي لمجابهة كورونا

أبحث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية نور الدين الري، تقدم عمليات إجلاء التونسيين العالقين بالخارج، وحشد الدعم المالي لمجابهة فيروس كورونا.



وذكرت الرئاسة التونسية أن اللقاء، الذي جرى في قصر قرطاج، تناول الإجراءات الجارية والقرارات التي اتخذتها وزارة الشؤون الخارجية بالتنسيق مع بقية المؤسسات الحكومية والوزارية لتسهيل عودة التونسيين العالقين بالخارج من غير المقيمين.



وأفاد نور الدين الري بأنه أحاط الرئيس التونسي علما، بكل الجهود المتواصلة والتحركات الدبلوماسية التونسية الجارية لمزيد من حشد الدعم المالي وأيضا الصحي للمؤسسات الاستشفائية في تونس بتوفير التجهيزات والأدوية وغيرها من وسائل الدعم لمجابهة هذه الجائحة العالمية.