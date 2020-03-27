 الرئيس التونسي يبحث عمليات إجلاء العالقين وحشد دعم مالي لمجابهة كورونا - بوابة الشروق
الجمعة 27 مارس 2020 5:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الرئيس التونسي يبحث عمليات إجلاء العالقين وحشد دعم مالي لمجابهة كورونا

قيس سعيد
قيس سعيد

نشر فى : الجمعة 27 مارس 2020 - 5:41 م | آخر تحديث : الجمعة 27 مارس 2020 - 5:41 م

 أبحث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية نور الدين الري، تقدم عمليات إجلاء التونسيين العالقين بالخارج، وحشد الدعم المالي لمجابهة فيروس كورونا.


وذكرت الرئاسة التونسية أن اللقاء، الذي جرى في قصر قرطاج، تناول الإجراءات الجارية والقرارات التي اتخذتها وزارة الشؤون الخارجية بالتنسيق مع بقية المؤسسات الحكومية والوزارية لتسهيل عودة التونسيين العالقين بالخارج من غير المقيمين.


وأفاد نور الدين الري بأنه أحاط الرئيس التونسي علما، بكل الجهود المتواصلة والتحركات الدبلوماسية التونسية الجارية لمزيد من حشد الدعم المالي وأيضا الصحي للمؤسسات الاستشفائية في تونس بتوفير التجهيزات والأدوية وغيرها من وسائل الدعم لمجابهة هذه الجائحة العالمية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك