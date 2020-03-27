مستشفيات جامعة عين شمس توفر خدمات صحية «أون لاين» وعبر الموبايل

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أعلنت مستشفيات كلية الطب جامعة عين شمس تقديم خدمة الطب عن بعد بالمستشفيات الجامعية،

حيث يتم تسهيل الحصول على الخدمة الطبية عن طريق تطبيق الواتس آب على الرقم المجاني لطب المسنين 01050136035.

وأوضحت المستشفيات أنه يتلقى أحد الاستشاريين الرسائل ويتم تصنيف حالة كل مريض، وفي حالة اضطرار فحص الحالة توفر المستشفى ميعاد "أون لاين" عبر رابط إلكتروني مع أحد الأطباء المتخصصين.

ونوهت إلى أنه في حالة تحتاج إلى الفحص سيتم إخطار الحالة بالعيادة المناسبة فى مستشفيات جامعة عين شمس.

وأكدت مستشفيات جامعة عين شمس أن جميع الاستشاريين من كبار الأطباء والمتخصصين من جامعة عين شمس في مجال طب ورعاية المسنين.

وأضافت أنه سيتم الإعلان لاحقا عن أرقام بقية التخصصات، بالإضافة إلى أرقام خاصة للاستعلام عن وباء الكورونا المستجد.