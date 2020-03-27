الكنيسة القبطية: لم نتحدث عن ترتيبات الصلاة في عيد القيامة حتى الآن

نفى المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ما تداوله متابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ترتيبات الصلاة في أسبوع الآلام، وعيد القيامة.

وقال المركز - في بيان صحفي - أن المتداوله والقول بأنه صادر عن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية غير صحيح جُملة وتفصيلًا، داعيًا لعدم ترويج أية أخبار لا تصدر عن المركز وصفحته الرسمية على «فيس بوك».

ويوافق عيد القيامة المجيد، السبت الموافق 18 أبريل، والعيد 19 أبريل.

وفي وقت سابق، أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية، غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، بعد متابعة منظمة الصحة العالمية والتي تظهر الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد COVID-19 في مختلف دول العالم.

كما أعلن - حسب بيان - غلق قاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات، ويسري القرار من السبت 21 مارس ولمدة أسبوعين من تاريخه، ولحين إشعار آخر.