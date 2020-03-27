إجراءات عزل مشددة في إقليم ريزا التركي بعد تفشي فيروس كورونا به

أردوغان يتخذ قصرا بعيدا كمأوى من وباء كوفيد-19





أعلن مسئول محلي في تركيا، اليوم الجمعة، أنه جرى عزل بلدة و4 قرى في إقليم ريزا التركي المطل على البحر الأسود بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال علاء الدين سيردار رئيس بلدية كانديرلي في مقابلة مع محطة (تي.آر.تي خبر) التركية الحكومية إن العزل إجراء احترازي لمنع انتشار المرض أكثر بعد وفاة مريض في البلدة أمس الخميس جراء إصابته بالفيروس.

وتم عزل بلدة كنديرلي و4 قرى مجاورة سعيا للحؤول دون تسجيل مزيد من الاصابات، بحسب بيان لمديرية الصحة في محافظة ريزا.

وسيحظر التنقل بين تلك المناطق.

وسيتم رصد الأشخاص الذين تظهر عليهم عوارض سعال أو حرارة ويخضعون لفحوص في منازلهم. وإذا ساءت حالتهم ينقلون إلى المستشفى.

وقفز عدد الوفيات في تركيا إلى 75 أمس، في حين ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 3629 منذ الإبلاغ عن أول حالة في 17 مارس.

وفي حين ينتشر فيروس كورونا على نحوٍ مُتسارع في تركيا، تواصل الحكومة طمأنة السكان بأنّ الأوضاع تحت السيطرة، وذلك على عكس ما يتحدث عنه أطباء عن وجود تقصير كبير في محاربة تفشي الفيروس، مُبدين مخاوفهم من السيناريو الإيطالي المروع.

فيما ذكرت وسائل إعلام تركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتخذ من قصر هوبر الرئاسي بمنطقة طرابيا بإسطنبول، مقرا له هربا من الإصابة بكورونا حيث يعقد اجتماعاته مع أعضاء حكومته، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وعلى صعيد آخر، نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن مصادر أمنية تركية تأكيدها أنّ "وباء فيروس كورونا ينتشر بين عناصر منظمة "بي كا كا" التابعة لحزب العمال الكردستاني التي تصنفها أنقرة بالإرهابية، والموجودة في كل من إيران والعراق وسوريا".

وأوردت الأناضول، أنّ "هذه المعلومات تأتي من المصادر الأمنية التركية بناء على الإفادات التي قدمها أعضاء المنظمة الذين سلموا أنفسهم للأمن التركي، والمستندات التي حصلت عليها قوات الأمن، أو المكالمات الهاتفية التي تم التنصت عليها بينهم".

وأشارت المصادر إلى أنّ المصابين بالفيروس يتركون ليلاقوا حتفهم بالمرض، أو يجبرون لتنفيذ عمليات انتحارية.

وقالت الأناضول، إن من بين الخيارات المتاحة أمام عناصر "بي كا كا" المصابين بفيروس كورونا، هي الانتحار أو تسليم أنفسهم للأمن التركي.

وأضافت أنه "بناء على المعلومات الأمنية، منع قياديو المنظمة الاجتماعات بينهم، وتداول الأخبار عن تفشي الوباء بين عناصر المنظمة".