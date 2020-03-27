قيود السفر تهدد بتأجيل انطلاق موسم الدوري الصيني

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تراجعت الآمال بقرب انطلاق موسم الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم بسبب قيود السفر التي تفرضها الحكومة الصينية على دخول الأجانب أراضيها نتيجة تفشي فيروس كورونا وهو ما سيحول دون عودة الكثير من أهم لاعبي البطولة الأجانب من الخارج.

وأعلنت الخارجية الصينية وقف منح تأشيرات الدخول للأجانب بداية من منتصف ليل الجمعة في خطوة تهدف لاحتواء انتشار الفيروس سريع العدوى من خلال القادمين من الخارج.

وقالت الخارجية الصينية :"بالنظر إلى سرعة انتشار وباء كورونا في شتى أنحاء العالم قررت الصين وبصفة مؤقتة تعليق دخول الأجانب الذين يحملون تأشيرات دخول وتصاريح إقامة سارية المفعول أراضيها".

وأضافت الوزارة :"هذا إجراء مؤقت اضطرت الصين لاتخاذه في ظل تفشي الوباء حاليا وفي ظل اقدام كثير من الدول على اتخاذ إجراءات مماثلة".

وتابعت :"وسيجري الجانب الصيني بعض التعديلات في هذه الإجراءات حسب تطورات الأوضاع من خلال إعلانات منفصلة.“

وكان من المتوقع أن ينطلق الموسم الجديد للدوري الصيني لكرة القدم في 22 فبراير الماضي لكنه تأجل بسبب الفيروس الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي.

وتعززت الآمال بإمكانية انطلاق الموسم في أواخر أبريل المقبل أو بداية مايو مع تراجع عدد إصابات العدوى بالفيروس في الصين.

ورغم عودة أندية البطولة (16 فريقا) من معسكرات تدريبية طويلة في الخارج إلا أن العديد من لاعبي الأندية الأجانب لا يزالوا خارج الصين.

وأصبح لاعب مانشستر يونايتد السابق مروان فيلايني وهو بلجيكي أول لاعب من الدوري الصيني تتأكد إصابته بكورونا لدى عودته للصين في وقت سابق من الشهر الجاري وهو حاليا قيد الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وقالت وسائل إعلام صينية إن الثنائي البرازيلي باولينيو وأندرسون تاليسكا اللذين لعبا دورا محوريا في تتويج قوانجتشو إيفرجراند باللقب في الموسم الماضي لا يزالا خارج البلاد وكذلك ثلاثي بكين جوان ريناتو أوجوستو وجوناتان فييرا وسيدريك باكامبو.