مصادر إيطالية: روما تحول دون صدور بيان أوروبي بشأن التعامل مع كورونا

قالت مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أمس الخميس، إن إيطاليا تعارض إصدار تعهد مشترك من قادة الاتحاد الأوروبي لمعالجة العواقب الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لأنه غير كاف.

وقالت المصادر إن كونتي "لا يقبل" مسودة النص المعدة لقمة زعماء مجموعة العشرين عبر تقنية الفيديو كونفرانس أمس الخميس، مضيفة أنه يمنح أوروبا 10 أيام "لإيجاد حل مناسب لحالة الطوارئ الخطيرة التي تمر بها جميع الدول".

ويشدد كونتي على أن "لا أحد يفكر" في تبادل الدين العام، بل إنه يبحث عن "أدوات مبتكرة وملائمة حقًا" للتعامل مع أزمة كوفيد -19.

ونقلت المصادر في مكتب كونتي عنه القول "نحن مدينون لمواطنينا برد قوي وملائم ... كيف يمكن لأي شخص أن يعتقد أن الأدوات التي ابتكرت في الماضي كافية لمواجهة مثل هذه الصدمة التي لها مثل هذا التأثير المدمر؟"