إيران: تسجيل 144 وفاة جديدة بسبب كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الجمعة، 32 ألفا و332 شخصا، فيما توفى 144 شخصا أخر، ليرتفع عدد المتوفين إلى 2378 وتعافي 11 الفا و133 شخصا.

وأضاف جهانبور في تصريحه الصحفي، اليوم الجمعة، أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية، تسجيل 2926 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 32 ألفا و332 حالة لغاية الآن بينهم 2893 في وضع حرج، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا).

وأضاف أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 11 ألفا و133 شخصا لغاية الآن، ولكن للأسف توفي 144 شخصا أخرا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 2378.