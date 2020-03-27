الأب بطرس دانيال ينعي جورج سيدهم: القديس والخلوق

نعى الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي، وفاة الفنان جورج سيدهم، وذلك عبر حسابه بموقع "فيس بوك".

ونشر "بطرس" مجموعة صور تجمعه بالفنان الراجل، وعلق عليها قائلاً: "الراحة الأبدية أعطه يارب وبنورك الدائم فلتضيء له وليستريح بسلام أمين. نقدم تعازينا القلبية في رحيل الفنان الخلوق والمحترم والقديس چورچ سيدهم الذي تحمل بصبر وبابتسامة وعدم تذمر رحلة مرض أكثر من عشرين عامًا جالسًا على كرسي بسبب حالته الصحية، طالبين له الحياة الأبدية والعزاء لزوجته المناضلة والمخلصة رفيقة الدرب، د. ليندا التي لم تبخل أبدًا في رعايته. ربنا يعزي ذويه ومحبيه".

وتوفي الفنان جورج سيدهم، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ82 عام، بعد صراع طويل دام مع المرض.



