رئيس وزراء تونس يعلن تخصيص 300 مليون دينار لاقتناء مخزون أدوية استراتيجي

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أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، تخصيص الدولة لاعتمادات بقيمة 300 مليون دينار (نحو 104 ملايين دولار) لاقتناء مخزون استراتيجي من وسائل الوقاية والحماية والأدوية للأشهر القادمة، مؤكدا وصول الاقتناءات المطلوبة خلال الأيام القليلة القادمة.

وأعرب الفخفاخ -خلال تفقده اليوم الجمعة، مقر الصيدلية المركزية يرافقه وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي- عن حرص حكومته على تأمين تزويد القطاع الصحي العام والخاص بالمستلزمات الطبية والوقائية وفق ما تقتضيه احتياجات المرحلة.

وتفقد رئيس الوزراء التونسي المخازن الخاصة بمستلزمات وقاية الأطباء والعاملين بالمجال الطبي، واطلع على المخزون المتوفر من أدوية ومستلزمات الحماية الفردية، مشيدا بجهود القائمين على الصيدلية المركزية ودورها المركزي كمرفق عام في مجابهة أزمة الكورونا.