خروج جميع المرضى والأطباء والتمريض والعاملين بمستشفى الطلبة بالإسكندرية بعد ثبوت سلبية التحاليل

أكد مدير مستشفى الطلبة الجامعى بالإسكندرية الدكتور أحمد مصطفى، أنه تم خروج جميع المرضى والأطباء والتمريض والعاملين من المستشفى منذ يومين بعد ثبوت سلبية التحاليل التي أجريت لهم على خلفية إغلاقها بعد اكتشاف حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد.

ونفى مدير المستشفى، اليوم الجمعة في تصريحات صحفية، حقيقة مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"والذي يظهر فتاة محتجزة داخل المستشفى وتستغيث بوزيرة الصحة لحجزها بعدما أجرت تحليل الكشف عن كورونا، وظهرت النتيجة سلبية.

وأكد مصطفى، أن مقطع الفيديو غير صحيح أنه لا يوجد أي حالات محتجزة داخل المستشفى وأن جميع المحتجزين داخل المستشفى جاءت نتائج تحاليلهم سلبية، ويتم في الوقت الحالي أعمال تطهير وتعقيم شامل لمبنى المستشفى وجميع الغرف لتعود الحياة لطبيعتها.