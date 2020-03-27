مجلس الولايات في ألمانيا يقر تقديم مساعدات للشركات بسبب كورونا

قرر مجلس الولايات في ألمانيا بالإجماع إقرار قوانين تشمل حزم إنقاذ للشركات الألمانية والمواطنين على خلفية تفشي وباء كورونا المستجد وقام الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بإقرارها على وجه السرعة.

واتخذ المجلس بالإجماع دون مناقشات اليوم الجمعة تسريع تفعيل هذه الحزم من جانب الحكومة الألمانية الاتحادية على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا، حتى تتمكن الشركات الكبرى من الحصول على مظلة حماية تتضمن 600 مليار يورو، يمكن في حالة الضرورة منحها كلية أو جزئيا للحكومة الألمانية للتصرف فيها لهذا الغرض.

وبالنسبة للشركات الصغرى والمستثمرين المستقلين تقرر صرف إعانات مباشرة بقيمة إجمالية قدرها 50 مليار يورو.

يتم تمويل هذه المساعدات من ميزانية إلحاق بآلية ديون جديدة تصل إلى 156 مليار يورو.

وقع رئيس الدولة فرانك فالتر شتاينماير على هذه الحزمة بصورة عاجلة، بحيث يتسنى للمتضررين صرف أولى دفعات هذه الميزانية مع الأول من نيسان/أبريل المقبل.

كما تقرر صرف مساعدات ضخمة على خلفية أزمة كورونا لإنقاذ أماكن العمل والشركات الاستثمارية ودعم المستشفيات وتأمين نفقات الحياة والمسكن بالنسبة للمواطنين.

وقد صادق مجلس الولايات على هذه المساعدات أيضا اليوم الجمعة بعد يومين من إقرارها من جانب البرلمان الألماني (بوندستاج).

وفي الوقت الذي ما تزال فيه أعداد المصابين بالعدوى وأعداد الوفيات تتزايد ، تدور مناقشات قوية في ألمانيا عن تخفيف القيود التي لم تطبق إلا قبل عدة أيام على خروج المواطنين وتجمعاتهم.

ورفضت الحكومة الألمانية هذا الأمر باعتباره سابقا لأوانه.