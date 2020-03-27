أعلنت شركة فولكسفاجن الألمانية للسيارات، أن قرارها غير المسبوق بوقف الإنتاج على ضفتي الأطلسي في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد يكبدها ملياري يورو (2ر2 مليار دولار) أسبوعيا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الرئيس التنفيذي للشركة هربرت ديس، قوله إن هذا الإجراء الحاسم كان ضروريا للتغلب على موجة تفشي فيروس كورونا.

وقال ديس في تصريحات لشبكة (زد.دي.إف) الألمانية، إن المبيعات خارج الصين توقفت فعليا، في حين أن حجم الطلب في البلاد، وهي أكبر أسواق فولكسفاجن، تراجعت إلى حوالي 50% مقارنة بمعدلاتها قبل تفشي الفيروس.

وأضاف أن فولكسفاجن يمكنها أن تتحمل إغلاق مصانعها في أوروبا والأمريكيتين "لعدة أسابيع أو ربما شهور، ولكن ليس إلى أجل غير مسمى".

وأكد أن الشركة تتمتع بوضع مالي قوي، ولكنه لم يستبعد إمكانية اتخاذ إجراءات هيكلية "إذا ما استمرت الأزمة لعدة أشهر أو حتى سنوات في أسوأ الحالات".