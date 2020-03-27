علامات لتحديد المسافة بين كل عميل وآخر بميناء الإسكندرية

وجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة، بضرورة تنظيم العمل بالميناء في المباني اللوجستية، والأماكن التي يتردد عليها عدد كبير من العملاء، بحيث تكون هناك مسافات بين كل عميل وآخر للوقاية من انتشار الأمراض والأوبئة.

ونفذت مجموعات من العاملين المتطوعين، الفكرة بدءاً من ميناء الدخيلة بوضع علامات تحدد مكان وقوف كل عميل لمنع التكدسات داخل هذه الأماكن.

ومن جانبه طالب الربان شاهين الجهات المختصة بالتسهيل على المتعاملين لسرعة إنجاز أعمالهم بيسر وأمان، منعا للفوضي والتكدس.