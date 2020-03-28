انتظر الآلاف من العمالة الأوكرانية الزائرة لبولندا لساعات على طول الحدود بين البلدين اليوم الجمعة، في طريقهم للعودة إلى وطنهم وسط الآثار الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

ويعيش ما يقدر بنحو مليون أوكراني يعملون في بولندا كعمالة زائرة ، ويعمل الكثير منهم في صناعة الخدمات الغذائية، حيث فقدوا وظائفهم الآن، بعد أن قررت بولندا إغلاق جميع الحانات والمطاعم في محاولة لوقف انتشار الفيروس المميت.

وقالت متحدثة باسم هيئة حماية الحدود البولندية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة إن نحو 3000 أوكراني ينتظرون في العراء عند معبر كوركزوا الحدودي الشرقي للعودة إلى أوكرانيا.

ولم يكن لدى معظمهم وسائل عبور خاصة بهم ، ولا يُسمح بعبور الحدود إلا في سيارة. وللتغلب على ذلك ، نظم الجانب الأوكراني رحلات مكوكية ، لكنها لم تكن كافية لاستيعاب تدفق العمال.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أمس الخميس أن بلاده ستبدأ في منع دخول جميع وسائل نقل الركاب بحلول اليوم الجمعة. ولا يزال بإمكان الأوكرانيين العودة إلى بلادهم بشكل فردي بالسيارات، على الرغم من أن معظم الدول المجاورة قد أغلقت بالفعل حدودها.