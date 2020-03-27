المنيا تفض 7 مجمعات للأفراح وتغلق 25 محلا مخالفا لقرار الحظر

تواصل محافظة المنيا جهودها المستمرة، في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، حيث واصلت فض الأسواق العشوائية والتجمعات، والأفراح، وحرر 25 محضرا لمحلات خالفت قرارات الحظر.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، برئاسة المهندس محمد سيد، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الحكومة للوقاية ضد فيروس كورونا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية للبرجاية، بقرية البرجاية، وزهرة بطول طريق ترعة الإبراهيمية، بالتعاون مع نقطة شرطة زهرة، ومكتب تموين البرجاية، حيث تم فض تجمعات فى حفلتي عرس، كما تم تحرير محضري مخالفة تعليمات وغلق 25 محلا.

وبطولة كورنيش النيل، تم فض 5 تجمعات، وحفلات زفاف، حيث أكد مصدر أمني بمديرية أمن المنيا، أنه تم تعيين خدمات متحركة من الشرطة والمرور، لمتابعة أي تجمعات.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أصدر كتاب دوري بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن فض الأسواق والتجمعات.