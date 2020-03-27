 نشر قوات سودانية إضافية لتعزيز إغلاق الحدود مع إثيوبيا - بوابة الشروق
الجمعة 27 مارس 2020 8:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

نشر قوات سودانية إضافية لتعزيز إغلاق الحدود مع إثيوبيا

الجيش السوداني _ أرشيفية
الجيش السوداني _ أرشيفية
الخرطوم - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 27 مارس 2020 - 6:15 م | آخر تحديث : الجمعة 27 مارس 2020 - 6:15 م

أعلن والي ولاية القضارف (شرق السودان) اللواء ركن نصرالدين عبد القيوم أحمد، نشر المزيد من القوات لتعزيز إغلاق المنطقة الممتدة على الشريط الحدودي مع إثيوبيا، ضمن إجراءات الولاية بإغلاق المعابر ومنع التسلل إلى السودان.

وأكد والي القضارف، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، حرص حكومة الولاية على تنفيذ كافة توجيهات الدولة الرامية لحماية المواطنين من جائحة كورونا، لافتا إلى توفير الفرق الصحية وكافة المعينات الطبية والصحية وتخيص مواقع الإيواء والعزل تحسبا لأي طارئ.

وأكد عبد القيوم، عدم تسجيل أية إصابة في القضارف، داعيا المواطنيين إلى عدم الاستجابة للشائعات، وناشدهم مساعدة الأجهزة الأمنية بالتبليغ عن حالات التسلل عبر الحدود.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك