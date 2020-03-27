نشر قوات سودانية إضافية لتعزيز إغلاق الحدود مع إثيوبيا

أعلن والي ولاية القضارف (شرق السودان) اللواء ركن نصرالدين عبد القيوم أحمد، نشر المزيد من القوات لتعزيز إغلاق المنطقة الممتدة على الشريط الحدودي مع إثيوبيا، ضمن إجراءات الولاية بإغلاق المعابر ومنع التسلل إلى السودان.

وأكد والي القضارف، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، حرص حكومة الولاية على تنفيذ كافة توجيهات الدولة الرامية لحماية المواطنين من جائحة كورونا، لافتا إلى توفير الفرق الصحية وكافة المعينات الطبية والصحية وتخيص مواقع الإيواء والعزل تحسبا لأي طارئ.

وأكد عبد القيوم، عدم تسجيل أية إصابة في القضارف، داعيا المواطنيين إلى عدم الاستجابة للشائعات، وناشدهم مساعدة الأجهزة الأمنية بالتبليغ عن حالات التسلل عبر الحدود.