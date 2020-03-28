حملة إعادة السياح الألمان تستمر أسبوعين آخرين

أعلنت الحكومة الألمانية أن حملة إعادة الألمان العالقين في الخارج بسبب أزمة كورونا ستستمر أسبوعين آخرين على أقل تقدير.

وقال فرانك هارتمان المفوض الخاص بأزمة كورونا في وزارة الخارجية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الجمعة إن تنظيم رحلات جوية خاصة لهذا الغرض يتطلب "عملا مكثفا" من الوزارة، مضيفا القول: "بعد ذلك ستظل بعض الحالات الفردية التي يصعب حلها".

وأوضح هارتمان أن العديد من الدول أغلقت حدودها بسبب سرعة تفشي الوباء وألغت الرحلات الجوية.

وذكر هارتمان أن العدد الكلي للعالقين الألمان بالخارج يصل إلى حوالي 200 ألف شخص منهم 160 ألفا تم بالفعل إعادتهم للبلاد خلال أقل من أسبوعين.

وأضاف هارتمان أن مركز عمليات الأزمة التابع لوزارة الخارجية الألمانية يدرس حاليا حالات الألمان العالقين بخمسين دولة من دول العالم، مشيرا إلى أنه قد وردت للمركز منذ بداية الحملة أوائل الأسبوع الماضي حوالي 200 ألف مكالمة هاتفية للسؤال عن طبيعة العمل بالحملة وكيفية عودة العالقين.

وعلق هارتمان قائلا: "إنها مهمة هائلة".

وقد تم حتى الآن توجيه رحلات جوية إلى المقاصد الرئيسية للسياح الألمان مثل مصر والمغرب وجمهورية الدومنيكان.

وقال هارتمان: "الأمر يمثل صعوبة أكبر في حال السياح الذين توجهوا إلى دول ليس بها إلا مجموعات صغيرة ومتناثرة من المسافرين لغرض المغامرة " .

وأضاف " فنحن لا يمكننا إحضار عشرة أشخاص في مكان ما مثلا، وإنما نحاول تكوين مجموعات أكبر في إقليم ما"، ممثلا لذلك بتجميع السياح في جزر المحيط الهادي الذين يتجمعون داخل دولة نيوزيلاندا ومن ثم ينقلون من هناك جوا " .

وذكر هارتمان: "كلما كان السياح متناثرين في دول متفرقة كان نقلهم إلى ألمانيا أصعب".