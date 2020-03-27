الحماية المدنية في بورسعيد تطهر الشوارع ضد فيروس كورونا

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شاركت إدارة الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، في أعمال تطهير الشوارع، ضد فيروس كورونا.

وتم استخدام الماء والكلور، في تطهير وتعقيم شوارع المحافظة، تحت رئاسة العميد وسام ملاك مدير الإداره والمقدم هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء.