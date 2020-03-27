 الحماية المدنية في بورسعيد تطهر الشوارع ضد فيروس كورونا - بوابة الشروق
الجمعة 27 مارس 2020 1:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الحماية المدنية في بورسعيد تطهر الشوارع ضد فيروس كورونا

محسن عشرى:
نشر فى : الجمعة 27 مارس 2020 - 1:48 م | آخر تحديث : الجمعة 27 مارس 2020 - 1:48 م

شاركت إدارة الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، في أعمال تطهير الشوارع، ضد فيروس كورونا.

وتم استخدام الماء والكلور، في تطهير وتعقيم شوارع المحافظة، تحت رئاسة العميد وسام ملاك مدير الإداره والمقدم هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك