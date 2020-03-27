سجن 3 أشخاص في صربيا لانتهاكهم قواعد الحجر الذاتي

قضت محاكم صربية اليوم الجمعة، بسجن ثلاثة أشخاص لانتهاكهم قواعد العزل الذاتي خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) التي تجتاح العالم، وتوعد ممثلو الادعاء العام بفرض عقوبات قصوى على المخالفين للوائح.

وقالت إذاعة (آر.تي.اس) الرسمية إن رجلا اعتقل يوم 20 مارس الماضي حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى في ديميتروفجارد بشرق صربيا، بينما أصدرت محكمة في بوزاريفاتش حكما بالسجن لمدة عامين ونصف على أحد الأشخاص وحكما بالسجن لمدة عامين على شخص آخر.

وكانت هذه هي أول أحكام تصدر ضد ما وصفته السلطات بالسلوك المتهور اللامبالي واسع الانتشار للأشخاص الذين يوافقون على العزل الذاتي ، فقط للخروج من منازلهم.

وتبنت صربيا نهجا صارما ضد انتشار الفيروس المميت. وفرضت حالة الطوارئ في 16 مارس ، وقيودًا شديدة على الحركة بعد ذلك بثلاثة أيام ، من بينها حظر التجول الليلي الشامل.

ووفقا للأرقام الرسمية التي أعلنت بعد ظهر اليوم الجمعة، تم تأكيد إصابة 528 شخصًا، من بينهم تسع وفيات بكوفيد -19.