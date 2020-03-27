كندا تعارض بشدة خطة محتملة لنشر قوات أمريكية على طول حدودها 

قالت كريستيا فريلاند، نائبة رئيس الوزراء الكندي، يوم الخميس، إن الحكومة الكندية "تعارض بشدة" فكرة نشر قوات أمريكية على طول الحدود مع كندا استجابة لأزمة فيروس كورونا.

وأكدت فريلاند إن كندا أوضحت للولايات المتحدة معارضتها للخطة، جاء ذلك في تصريحاتها للصحفيين بعد تقارير إخبارية تفيد بأن واشنطن قد تنشر قوات على طول حدودها الشمالية مع كندا لاعتراض أولئك الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

واتفقت كندا والولايات المتحدة على الحد من جميع الرحلات غير الضرورية بين البلدين لوقف انتشار كوفيد-19 .

وأضافت فريلاند للصحفيين في أوتاوا "هذه خطوة غير ضرورية على الإطلاق والتي نعتبرها ضارة بعلاقتنا".

وكانت شبكة (سي بي سي نيوز) الكندية قد نقلت يوم الخميس عن مصدر لم تعلن عن هويته أن البيت الأبيض يفكر في وضع ألف جندي على بعد 25 كيلومترًا من الحدود بين البلدين التي يبلغ طولها8 ألاف و 981 كيلومترًا واستخدام أجهزة الاستشعار عن بعد للبحث عن عابري الحدود غير النظاميين.