 روسيا: 20% من الروس المصابين بفيروس كورونا التقطوا العدوى داخل البلاد - بوابة الشروق
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روسيا: 20% من الروس المصابين بفيروس كورونا التقطوا العدوى داخل البلاد

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 27 مارس 2020 - 2:48 م | آخر تحديث : الجمعة 27 مارس 2020 - 2:48 م

أعلنت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك "روسبوتريبنادزور"، اليوم الجمعة، أن حوالي 20 % من الروس المصابين بفيرس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أصيبوا داخل البلاد.
وقالت بوبوفا، خلال اجتماع المجلس التنسيقي بشأن فيروس كورونا، : "أود أن ألفت الانتباه إلى حقيقة أنه من بين العدد الإجمالي للأشخاص المصابين الذين تم تحديدهم، هناك 20% من الأشخاص الذين جاءت نتائجهم إيجابية، لم يغادروا البلاد".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية.
ووفقاً لغرفة عمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تم تسجيل 196 إصابة جديدة بالفيروس في 18 إقليمًا من أقاليم البلاد، من بينهم 157 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1036 إصابة، في 58 إقليمًا.

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