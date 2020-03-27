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أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أن شركة أودي فولكس واجن كوريا، وبي إم دابليو كوريا و6 شركات أخرى ستستدعي أكثر من 39 ألف سيارة بسبب عيوب التصنيع.

ويعد هذا الاستدعاء الأحدث من قبل الشركات المحلية والدولية المصنعة للسيارات والموردة للسيارات الأجنبية، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتستدعي الثماني شركات -أودي فولكس واجن، بي إم دبليو كوريا، جاجوار-لاند روفر كوريا، فولفو كوريا، هوندا كوريا، بورش كوريا، جنرال موتور كوريا وهانبول موتور- سيارات من 32 طرازا، يبلغ عددها 39 ألفا و760 وحدة.

وتشمل العيوب مشكلة في نظام مكابح الطورائ المستقل في سيارة فولفو إكس سي 60، ومشكلة في نظام مراقبة ضغط الإطارات في سيارة شيفرولية بولت الكهربائية، ومشكلة في ناقل الحركة بسيارة أودي-فولكس واجن.

وشرعت الشركات بالفعل في إصلاح الأجزاء المعيبة أو ستبدأ في الأيام المقبلة.