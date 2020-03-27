رئيس وزراء فرنسا يحذر من أن بلاده تواجه موجة ضخمة من وباء كورونا

حذر رئيس وزراء فرنسا، إدوارد فيليب اليوم الجمعة، من أن "موجة ضخمة جدا" من وباء كوفيد-19 تصل إلى العديد من المناطق في فرنسا، وستعرض النظام الصحي لـ"ضغط كبير".

وأضاف فيليب بعد زيارة إحدى وحدات التعامل مع الأزمة في وزارة الداخلية "سيكون الوضع صعبا للغاية في الأيام المقبلة وأريد أن أشير إلى ذلك بصورة واضحة".

وأكدت فرنسا 29155 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتوفي 1696 مريضا في المستشفى.

ودق الأطباء ناقوس الخطر بشأن نقص حاد في أماكن العناية المركزة، حيث تم إجلاء مرضى بواسطة قطارات وطائرات من منطقة الألزاس الفرنسية الأشد تضررا.

وقال رئيس إدارة الطوارئ في مستشفى خارج باريس لصحيفة "لو موند" أمس الخميس إنه ليس هناك أسرة خالية في العناية المركزة، متبقية في الضواحي الشمالية والشمالية الشرقية الفقيرة بالمدينة.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ذكر الليلة الماضية أن هناك "مناقشات جيدة للغاية" مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشأن الوباء.

وكتب ماكرون في تغريدة له على موقع تويتر "ردا على أزمة كوفيد 19، نستعد مع دول أخرى لمبادرة قوية جديدة في الايام المقبلة.