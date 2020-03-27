الوزراء: لا صحة لغلق المنافذ الجمركية بميناء بورسعيد بشكل كامل

نفى مجلس الوزراء ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن غلق المنافذ الجمركية بميناء بورسعيد بشكل كامل، جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الصادر اليوم لرصد الشائعات والرد عليها.

وأكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه لم يتم غلق أي من المنافذ الجمركية بالميناء بشكل كامل، مُوضحةً أن حركة العمل بالمنافذ الجمركية مستمرة وفقاً لمواعيد العمل والحظر المعلنة رسمياً من قبل الحكومة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وتابعت أنه تم إعطاء أولوية قصوى للسلع الغذائية والاستراتيجية والأدوية والمستلزمات الطبية في إنهاء إجراءات الإفراج عنها داخل المنافذ الجمركية يومياً، فضلاً عن تنظيم إجراءات العمل لباقي نوعية السلع بما يضمن عدم وجود تجمعات أو تكدس داخل الموانئ والمنافذ الجمركية، واستمرار تواجد العاملين بالموانئ والمنافذ لحين إنهاء إجراءات الإفراج عن السلع الواردة أو المصدرة حتى أخر بيان جمركي يعرض عليهم يومياً، مع مراعاة تقسيم ساعات العمل اليومية بينهم وفقاً لطبيعة السلع وإجراءات الإفراج عنها.

وناشد المجلس جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.