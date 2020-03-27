أكثر من مليون فرنسى غادروا باريس إلى الضواحى منذ إعلان الحجر الصحى

ذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية، الجمعة، أن إجراءات الاحتواء التى اتخذتها الحكومة الفرنسية لمحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19)، أدت إلى نزوح كبير لسكان إقليم «إيل دو فرانس» الذى يضم العاصمة باريس إلى الضواحى.

وغادر أكثر من مليون فرنسى من العاصمة باريس، إلى الضواحى التى لا تخضع للحجر المقرر استمراره لنهاية إبريل المقبل.

ووفقا لتحليل إحصائى أجرته شركة «أورانج» الفرنسية للاتصالات، باستخدام بيانات من مشتركى الهاتف، غادر 17 ٪ من سكان مدينة باريس الكبرى إلى الضواحى خلال الفترة من 13 إلى 20 مارس، موضحة أنه يقدر عددهم بنحو 1.2 مليون.

فى المقابل، شهدت عدة مدن فى الضواحى ارتفعا فى عدد السكان بنحو 30%، منها إقليم «إيل دو رى»، وأورن ويون، زيادة فى عدد السكان بلغت 10%، وإيل إى فيلان 6%.

وأجريت الدراسة على أساس بيانات تحديد الموقع الجغرافى من هواتف المشتركين فيها، وتم تجميعها وتحليلها للجهات الفاعلة العامة، ولا سيما وزارة الصحة الفرنسية.

وعادت «لوموند» قائلة: إن «المصلحة الرئيسية لهذه الإحصاءات للسلطات الصحية الفرنسية هى أن تكون قادرة على توقع بؤر الإصابة المحتملة فى المستقبل، وسجلت فرنسا حتى الآن 1696 حالة وفاة بكورونا، و29 ألفا و155 مصابا.