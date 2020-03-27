ماليزيا تسجل 130 حالة إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة

سجلت ماليزيا، اليوم الجمعة، 130 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد و3 حالات وفاة جراء الإصابة بالوباء؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 2161 حالة والوفيات إلى 26.

وقال مدير عام الصحة الماليزية نور هشام عبد الله - في مؤتمر صحفي أوردته وكالة أنباء "برناما" الماليزية - إن من ضمن العدد التراكمي للحالات، 259 حالة تماثلت للشفاء وسُمح لها بالخروج من المستشفيات.

وأشار إلى أن عدد المرضى المتلقين للعلاج حتى الآن بلغ 1876 شخصاً، منهم 54 حالة تحت العناية المركزة.

وكانت ماليزيا أعلنت - في وقت سابق اليوم - تسجيل حالة وفاة جراء الفيروس، قبل أن تعلن عن حالتين جديدتين، ليسجل اليوم وحده ثلاث حالة وفاة؛ ويرتفع العدد الإجمالي للمتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 26 شخصاً.

يذكر أن حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في ماليزيا هي الأعلى بين دول جنوب شرق آسيا.