تأجيل مباريات الدور قبل النهائي لكأس ألمانيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة تأجيل مباريات الدور قبل النهائي ببطولة كأس ألمانيا لكرة القدم التي كان مقررا إقامتها أواخر شهر أبريل المقبل بسبب تفشي جائحة فيروس "كورونا".

وكان من المقرر أن يلعب بايرن ميونخ، حامل اللقب، مع آينتراخت فرانكفورت، الفائز باللقب في 2018، وساربروكين، المنافس بالدرجة الرابعة، مع باير ليفركوزن يومي 21 و22 من الشهر المقبل.

ولكن مع إيقاف الدوري الألماني (بوندسليجا) حتى 30 أبريل على الأقل، والدوريات الأخرى أيضا، ذكر الاتحاد الألماني أنه من المنطقي تأجيل مباريات الكأس. ولم يتم تحديد مواعيد جديدة.

وذكر بيان :" بسبب الأزمة الحالية، لا يتم لعب مباريات كرة قدم، كما أن التدريبات محدودة جدا للفرق. من المحتمل جدا أن الأمور لن تتحسن في وقت إقامة مباريات الدور قبل النهائي للكأس، مما يعني أن مباريات كرة القدم ستظل محظورة في تلك المواعيد".