دشن عدد من شباب مدينة كفر الدوار حملة "في_الشدة_احنا ساعدها"، وذلك بعمل علامات وفواصل أمام ماكينات الصرف الالى أمام البنوك؛ للوقوف في صفوف وتحديد مسافات من أجل الحفاظ والتصدي لتفشي وباء كورونا بين للمواطنين.

وأكد أحمد قيصر منسق الحملة إن الفكرة هدفها مواجهة خطر الوباء منعًا للتزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، مضيفًا: "قمنا برسم علامات تحافظ على مسافات مناسبة بين المتوافدين على الماكينات بكفر الدوار، ونتمنى من الجميع التوعية بخطورة التزاحم والتجمعات".

وطالب قيصر، المتوافدين، بالالتزام وعدم التزاحم؛ لمنع انتشار الوباء بسبب قلة المسافة.