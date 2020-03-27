الرئيس الفنزويلي: ترامب راعي بقر عنصري وشخص بائس

وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "راعي بقر عنصري".. متحديًا مكافأة قدرها 15 مليون دولار عرضتها الولايات المتحدة لمن يساعد في إلقاء القبض عليه، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست" اليوم الجمعة.

وذكرت الصحيفة أن تصريحات الزعيم الاشتراكي، الذي حذر من أنه مستعد للقتال إذا قررت الولايات المتحدة والجارة كولومبيا غزو بلاده، تأتي بعد أن وجهت الولايات المتحدة أمس اتهامات بالإرهاب المرتبط بالمخدرات له ولعدد من كبار المسؤولين الفنزويليين.

ووصف مادورو في خطاب تلفزيوني، استنكر فيه الاتهامات الموجهة إليه وكبار مسؤوليه، الرئيس الأمريكي ترامب بأنه "شخص بائس".

وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا إن الهدف من توجيه الاتهامات للمسؤولين الفنزويليين في هذا الوقت هو إعطاء دفعة لحملة إعادة انتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة هذا العام.

وعرضت الخارجية الأمريكية المكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى إلقاء القبض على مادورو الذي تعاني دولته منذ سنوات من أزمة اقتصادية عميقة واضطراب سياسي.

ويشير توجيه الاتهام إلى مرحلة جديدة خطيرة يواجهها مادورو في وقت قال فيه مسؤولون أمريكيون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مُحبط للغاية من نتائج السياسة الفنزويلية.

واتهم المدعي العام الأمريكي وليام بار أمس الخميس مادورو ومسؤولين آخرين بالتواطؤ مع فصيل منشق عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) من أجل إغراق الولايات المتحدة بمخدر الكوكايين.