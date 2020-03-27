ألمانيا تطور جهازا للكشف عن كورونا خلال أقل من ساعتين ونصف

أعلنت شركة التكنولوجيا والصناعات الهندسية الألمانية "بوش"، أمس الخميس، أنها طورت جهازًا جديدًا يستطيع الكشف عن فيروس كورونا المستجد خلال أقل من ساعتين ونصف الساعة.

وقالت الشركة في بيان إن جهازها الجديد يعمل بصورة آلية تماما، ومصمم للاستخدام في المستشفيات وعيادات الأطباء وغيرها من المنشآت الصحية، وفقا لموقع "دويتشه فيله" الألماني.

وأشارت إلى أن التجارب الخاصة بالجهاز أثبتت دقته بنسبة تزيد على 95%، وأنه يلبي معايير الجودة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية. واستغرقت عملية تطوير الجهاز الجديد ستة أسابيع، ومن المقرر طرحه للاستخدام في ألمانيا الشهر المقبل.

وتنتظر الشركة الحصول على موافقة السلطات المعنية على طرح الجهاز للاستخدام، رغم أن بعض المعامل حصلت على عدد منه لاستخدامه وفق شروط معينة.

وبحسب "دويتشه فيله" فإن الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا عادة ما تستغرق بين 4 و5 ساعات، وقد يكون الوقت بين الحصول على العينة من المريض وتلقي النتيجة أطول بسبب اللجوء إلى معامل خارجية لتحليل العينة.

وأظهرت إحصائيات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 42288 وتوفي 253 شخصا جراء "كورونا".

وأوضحت البيانات أن الإصابات ارتفعت بواقع 5780 إصابة، مقارنة باليوم السابق، بينما زادت الوفيات بواقع 55 وفاة.