الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 409 حالات والوفيات 26

أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، ارتفاع عدد المصابين بفيروس (الكورونا) اليوم الجمعة، إلى 409 حالات إصابة، و26 حالة وفاة.

وقال فورار - في تصريحات مساء اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل 42 حالة إصابة جديدة، وحالة وفاة جديدة، مضيفا أن حالة الوفاة لامرأة مغتربة تبلغ من العمر 71 عاما، وتقيم بولاية برج بوعريريج (شمال شرق).

يذكر أن أغلب الإصابات وحالات الوفاة تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم الثلاثاء الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وكان عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري قد أصدر، في وقت سابق اليوم، مرسوما جديدا يتضمن توسيع إجراءات الحجر المنزلي الجزئي إلى 9 ولايات، هي (باتنة، تيزي وزو ، سطيف ، قسنطينة، المدية، وهران، بومرداس ، الوادي، تيبازة)، للوقاية من انتشار فيروس (كورونا)، على أن يطبق هذا الإجراء في تلك الولايات ابتداء من غد السبت اعتبارا من السابعة مساء حتى السابعة صباحا.

وكانت السلطات الجزائرية قد فرضت، منذ الثلاثاء الماضي، حجرا منزليا جزئيا على الجزائر العاصمة من 7 مساء حتى 7 صباحا، بالإضافة إلى حجر كامل على ولاية البليدة المجاورة للعاصمة لمنع انتشار الفيروس.