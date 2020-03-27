وزارة الصحة السعودية: تسجيل 92 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 10 منها لأشخاص جاءوا من خارج المملكة، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 1104 حالة.

وتوزعت هذه الحالات بين عدة مدن سعودية على النحو التالي: الرياض 46 حالة، المدينة المنورة 19 حالة، القطيف 10 حالات، جدة 7 حالات، الدمام 4 حالات، وحالتان في كل من بريدة والظهران، وحالة في كل من الهفوف والخبر.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في السعودية إلى 1104 حالة، معظمها بحالة جيدة، بينما يتلقى 6 منها رعاية مكثفة داخل العناية المركزة.

ولم تسجل السعودية أي حالة وفاة جديدة (بعد وفاة 3 حالات) بفيروس كورونا، بينما تماثل للشفاء حالتان، ليرتفع عدد المتعافين من كورونا في المملكة إلى 35.

ونصح المتحدث باسم وزارة الصحة جميع المواطنين والمقيمين في السعودية، في حال ظهور أعراض (كالكحة والعطاس والاحتقان بالأنف أو ارتفاع درجة الحرارة، أو غيرها من الأعراض المشابهة للإنفلونزا)، بالمبادرة بالحصول على الرعاية الصحية، وذلك لتعافي أسرع ولحماية الأقارب والمجتمع من انتشار العدوى.

وبدأ في الرياض ومكة المكرمة والمدينة والمنورة أمس الخميس منع التجول من الثالثة عصرا، ومنع سكان مناطق المملكة الـ13 من الخروج منها حتى السادسة صباحا لمنع انتشار فيروس كورونا.

ووافق الملك سلمان بن عبدالعزيز أول أمس الأربعاء، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، حيث تقرر تقديم بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة).

وكان الملك سلمان، أصدر الاثنين الماضي، أمراً بمنع التجول من الـ 7 مساء حتى الـ 6 صباحاً.

يذكر أنَّ المملكة اتخذت إجراءات وقائية صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، منها إيقاف الرحلات الجوية الدولية والداخلية، وتعليق الدراسة، وإيقاف وسائل النقل العام، ومنح إجازة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص، ومنع التجمعات والفعاليات ومنع صلاة الجماعة و الجمعة في المساجد.