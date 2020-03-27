قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن جميع السلع التموينية والمواد الغذائية متوفرة وهناك شبه متابعة مع وكيل وزارة التموين لتوفير كل ما يحتاجه المواطن يوميًا، كما أن هناك توافرًا للمواد البترولية بالمحافظة، مؤكدًا أن الوضع مستقر في المحافظة.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر فى القلب"، الذي يُقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، والمُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن المواطنون عليهم عدم الاستماع إلى الشائعات التى تحاول النيل من الدولة، منوهًا بأن هناك مدينة يعمل بها عدد كبير منها في الخارج، موضحًا أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة للكشف على المواطنين، وجميع المواطنين ظهرت نتائجهم سلبية.

وأوضح أن هناك برنامجًا لوزارة الصحة يتتبع العائدين من الخارج بصفة عامة، وهذا البرنامج مُتصل بالحجر الصحي، حيث يتم تسجيل القادمين من الخارج، مشيدًا بالإجراءات التى تتم في مطار القاهرة.

