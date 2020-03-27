أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الدولة مستعدة للثلاثة سيناريوهات المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «الجمعة في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الجمعة، أن مصر مازالت حتى هذه اللحظة في السيناريو الثاني، المسمى بـ«الحالات المتفرقة»، مضيفًا أن الجهات المعنية تستطيع أن تصل لمصدر كل حالة من المصابين بالفيروس المستجد في مصر.

وأوضح أن مصر على أهبة الاستعداد للسيناريو الثالث لانتشار كورونا، المسمى بـ«الجائحة»؛ بمستشفيات عزل كثيرة، يُستخدم منها 6 فقط، مضيفًا أنه تم التزويد بمشفيين، اليوم الجمعة، وتستطيع الدولة توفير أي مستشفى آخر في 48 ساعة، «لأن الاحتياجات والفرق الطبية متوفرة».

وتابع أن في حال حدث السيناريو الأسوأ؛ من الممكن فيه استخدام المستشفيات الميدانية، والمدارس، وبعض الفنادق؛ للعزل، لافتًا إلى أن الدولة تتخذ الخطوات الاستسباقية دائمًا.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى تصريح منظمة الصحة العالمية، أن مصر لديها من المقومات والمؤشرات ما تستطيع به التغلب على الأزمة حتى الآن، وأنها تمتلك فرص حاسمة للسيطرة على تفشي كورونا، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية لم تعتمد دواءً بعينه لعلاج فيروس كورونا حتى الآن، في ظل تردد الكثير من الأخبار عن إنتاج دولة أو أخرى لعقار أو لقاح للفيروس المستجد.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في مصر؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، مساء اليوم الجمعة، إلى 536 حالة، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس 30.

فيما ارتفعت عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية إلى 147 حالة.

https://youtu.be/XbBo3FPXO-k