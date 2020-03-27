إيطاليا تمهل أوروبا 10 أيام لإيجاد حلول مناسبة لـ «طوارئ كورونا»

- الفيروس يودي بحياة 37 طبيباً إيطاليًا.. وتقرير أمني: تراجع معدل الجرائم بعد إجراءات الإغلاق





أمهل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أمس الخميس، أوروبا 10 أيام، وذلك لإيجاد حلول مناسبة لحالة الطوارئ الخطيرة التي تعاني منها جميع بلدان الاتحاد الأوروبي جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ولم يوافق كونتي على مسودة النص المعدة لقمة زعماء مجموعة العشرين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مضيفا أن "لا أحد يفكر" في تبادل الدين العام، بل إنه يبحث عن "أدوات مبتكرة وملائمة حقًا" للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وفقاً لما نقلة موقع "راي نيوز" الإيطالي.

ويرى كونتي ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن مسودة الاقتراحات التي أعدها المجلس الأوروبي غير كافية ومخيبة للآمال لأن المقترحات الواردة لا ترقى إلى مستوى الاستجابة المطلوبة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وكان الخلاف حول اقتراح انشاء سندات " كورونا بوند" لتكوين صندوق ضمان أوروبي للمبادرات الوطنية لحماية الاقتصاد ومكافحة أثار أزمة كورونا.

يأتي هذا فيما طلبت إيطاليا وإسبانيا أن يوّجه المجلس الرؤساء الخمسة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي (رؤساء المفوضية والمجلس الأوروبي والبرلمان والبنك المركزي ومجموعة اليورو) لصياغة مقترحات جديدة في غضون 10 أيام.

وتؤكد روما على ضرورة توفر أدوات مالية مبتكرة وملائمة حقًا للرد على حرب يجب الفوز بها في أسرع وقت ممكن. وأضاف كونتي: "إذا كان هناك من يفكر في آليات الحماية المخصصة التي تم تطويرها في الماضي، فأود أن أقول: لا تقلقوا يمكنكم الاحتفاظ بها لأن إيطاليا لا تحتاجها"، في إشارة إلى التعامل الأوروبي مع أزمة ديون اليونان.

وأمس، سجلت إيطاليا 662 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، وارتفاعا في أعداد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس، بعد انخفاض أعداد الحالات الجديدة خلال أربعة أيام متتالية.

وأعلنت وكالة الحماية المدنية الإيطالية في نشرتها اليومية أن البلاد سجلت حتى الآن 62 ألفا و 13 حالة نشطة، وتم تسجيل 4992 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وبعد تسجيل 662 حالة وفاة جديدة، بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس 8165 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الإصابات، ومن بينها أعداد الوفيات والمتعافين، إلى 80 ألفا و 539 حالة، بزيادة يومية بنسبة 3. 8 %.

فيما كشفت بيانات صحية في إيطاليا، أمس، أن فيروس كورونا أودى بحياة 37 طبيبا، حتى الآن، بينما أصاب الوباء أكثر من 6 آلاف شخص من موظفي الصحة في البلاد.

وقال اتحاد الأطباء المهنيين في إيطاليا، إن 3 أطباء توفوا، يوم الأربعاء، في كل من مدن برجامو وفوجيا ونابولي.

إلى ذلك، سجلت الجرائم انخفاضا كبيرا فى إيطاليا بعد العمل بإجراءات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أمس، أن البلاد شهدت خلال الفترة بين 21 و 22 مارس الجاري وقوع 53 ألف جريمة، بتراجع على أساس سنوي بنسبة 64%.

وأشارت الوزارة، في تقريرها، إلى أن الجرائم المتعلقة بالمخدرات تراجعت بنسبة 46% والدعارة بنسبة77% والقتل بنسبة 65% والاعتداء الجنسي بنسبة 70%.