فريق بيسبول ياباني يعلن إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا

أعلن فريق هانشين تايجرز الياباني للبيسبول اليوم الجمعة إصابة لاعبيه شينتارو فوجينامي وهاياتو إيتو وكينيا ناجاساكا بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبعد يوم من الإعلان عن إصابة فوجينامي - 25 عاما - بالفيروس، تبين انتقال العدوى إلى زميليه اللذين كان قد تناولا العشاء معه، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء اليابانية "كيودو".

وبات الثلاثة أول لاعبي بيسبول في اليابان تعلن إصابتهم بعدوى فيروس كورونا، وذلك عبر الموقع الرسمي لفريق تايجرز.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية التي كانت مقررة بالعاصمة اليابانية "طوكيو 2020" في يوليو وأغسطس المقبلين، إلى العام المقبل، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم.