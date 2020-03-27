رئيس الحكومة المغربية: الأيام العشرة المقبلة حاسمة في مكافحة تفشي كورونا

أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أن طبيعة المرحلة التي تعيشها بلاده، مثل باقي دول العالم بسبب تفشي جائحة فيروس "كورونا المستجد"، غير طبيعية وغير مسبوقة دوليا وإقليميا ووطنيا.

وحذر العثماني خلال اجتماع مجلس الحكومة اليوم الجمعة، من ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، مشددا على أن الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة في تطور الوباء بالمغرب، "مما يستلزم تعاون الجميع والتضامن والتحلي بالوعي الجماعي المشترك لإنجاح الحجر الصحي والالتزام بمقتضيات حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ أيام".

ولفت العثماني، إلى جملة الإجراءات غير المسبوقة ذات الطابع الاستشرافي والمستقبلي التي اتخذها المغرب منذ بداية انتشار الفيروس، منوها بالإشراف المباشر للملك محمد السادس الذي أمر باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لوقاية البلاد من هذا الوباء ومن آثاره مستقبلا.

وأكد رئيس الحكومة المغربية، أن بلاده دخلت منذ أيام حالة الطوارئ الصحية، وهو ما يستدعي تكاتف ومسؤولية الجميع تجاه هذة الأزمة.

وشدد سعد الدين العثماني، على أن النجاح في هذا الاختبار الصعب مرهون بتنفيذ القرارات التي اتخذت في هذا الشأن والمكوث في المنازل وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، مؤكدا في هذا الصدد أن جميع بلدان العالم تصر على وجوب التعاون بين الدولة والمواطنين من أجل تخطي تلك المرحلة العصيبة.