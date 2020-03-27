نقل رئيس وزراء نيبال للمستشفى بعد ارتفاع معدل نبضات القلب

جرى نقل رئيس وزراء نيبال، كيه بي شارما أولي، إلى مركز لرعاية القلب والأوعية الدموية في العاصمة كاتماندو في وقت متأخر، أمس الخميس، حيث كان يعاني من مشكلات في التنفس بسبب ارتفاع كبير في معدل نبضات القلب.

وقال الطبيب آرون سايامي، أحد الأطباء المشرفين على علاج أولي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء يتعافي بشكل جيد.

وأضاف الطبيب أن أولي كان يعاني من ارتفاع كبير في معدل نبضات القلب، مضيفا "أنه يستجيب بشكل جيد، والتقارير الخاصة بجميع الفحوص جيدة. سنسمح له بالخروج اليوم إذا ما سارت الأمور على ما يرام".

وخضع أولي لعملية زراعة كلى في الرابع من مارس الجاري.