«الكنائس العالمي» يدعو لتكثيف الصلاة في البيوت وتقديم العون للمعرضين أكثر لوباء «كورونا»

قال مجلس الكنائس العالمي، إن هناك حاجة مُلحة لوقوف الكنائس معًا ومع العالم لحماية الحياة في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد.

ودعا المجلس - في بيان - لإظهار الحب غير المشروط لله بطرق آمنة وعملية لحماية الحياة لضمان ألا تصبح الكنائس والخدمات الروحية والاجتماعية سببًا للعدوى.

وحث المجلس، الكنائس في ربوع العالم كافة على إعادة النظر في دورها في المجتمع من خلال تقديم يد العون الآمن للفقراء والمرضى والمهمشين والمسنين، لا سيما الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشدد المجلس، على تكثيف الصلاة في البيوت، إذ يمكن للعديد من التجمعات الصلاة معاً عبر الوسائل الرقمية أو عبر شبكة الإنترنت.

ودعا المجلس، لرفع الصلوات لمن يضطلعون بمسؤولية القيادة وللحكومات في جميع أنحاء العالم، وحثهم على إعطاء الأولوية للأشخاص الذين يعيشون تحت وطأة الفقر لا سيما المهمّشين واللاجئين.