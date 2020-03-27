حاكم نيويورك: ارتفاع حالات الوفاة من فيروس كورونا في الولاية إلى 519 شخصا

قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 519 شخصًا لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولاية، ارتفاعًا من 385 قبل يوم واحد.

وقال كومو في مؤتمر صحفي في مركز جافيتس، وهو مركز ضخم للمؤتمرات في مانهاتن تم تحويله إلى مستشفى مؤقت بمساعدة عسكرية ومن المقرر افتتاحه الأسبوع المقبل، إن "هذا الوضع سيستمر في الصعود، وهذه أسوأ أنباء يمكنني أن أخبر سكان ولاية نيويورك بها".

وأضاف حاكم الولاية إنه سيطلب من الرئيس دونالد ترامب تخصيص أربعة مستشفيات مؤقتة إضافية، ومن بينها مضمار للسباقات وكلية ومحطة للرحلات البحرية، ما يضيف 4000 من أسرة المستشفيات.

وقال كومو إن الولاية ، التي تعد الأكثر تضررا في الولايات المتحدة بعدد 635ر44 حالة إصابة مؤكدة، تتوقع ذروة في عدد الحالات: "في غضون نحو 21 يوما".