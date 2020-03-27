كورونا في إيطاليا: 969 وفاة وارتفاع عدد الإصابات لأكثر من 86 ألفا

أعلنت إيطاليا تسجيل 969 وفاة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 9184 منهم 46 طبيبا، وذلك وفقًا لما ذكرته السلطات المختصة مساء اليوم.

كما تم تسجيل أكثر من 6000 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 86498 حالة.