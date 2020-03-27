 كورونا في إيطاليا: 969 وفاة وارتفاع عدد الإصابات لأكثر من 86 ألفا - بوابة الشروق
الجمعة 27 مارس 2020 7:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

كورونا في إيطاليا: 969 وفاة وارتفاع عدد الإصابات لأكثر من 86 ألفا


نشر فى : الجمعة 27 مارس 2020 - 7:12 م | آخر تحديث : الجمعة 27 مارس 2020 - 7:14 م

أعلنت إيطاليا تسجيل 969 وفاة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 9184 منهم 46 طبيبا، وذلك وفقًا لما ذكرته السلطات المختصة مساء اليوم.
كما تم تسجيل أكثر من 6000 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 86498 حالة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك