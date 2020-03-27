دعا وزير البيئة البريطاني، جورج يوستيس، إلى التعبئة للمساعدة في جمع الفواكه والخضروات من المزارع البريطانية خلال الصيف، وسط مخاوف من أن يؤدي نقص العمالة الموسمية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال يوستيس إنه كان يتحدث بالفعل مع المزارعين بشأن سد فجوة نقص العمالة الموسمية الأوروبية المؤقتة، التي تعمل في حقول المملكة المتحدة وتجنب المحاصيل، وقللتها أزمة الإغلاق العالمي نتيجة فيروس كورونا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

جاء ذلك في الوقت الذي حذر فيه الاقتصاديين من أن أسعار المواد الغذائية قد ترتفع في متاجر المملكة المتحدة، بسبب نقص اعداد العمالة الموسمية، إما مريضين أو غير قادرين على عبور الحدود بسبب القيود المفروضة على الحركة الدولية لإبطاء انتشار المرض.

يقول يوستيس: "يعمل مزارعونا بشكل رائع لإطعام الأمة خلال هذا الوقت الصعب للغاية لقد كنت أتحدث حول قضية نقص العمالة الموسمية الهامة للغاية، التي تأتي عادة من أوروبا لجمع الفواكه والخضروات نحن بحاجة إلى تعبئة القوى العاملة البريطانية لسد هذه الفجوة والتأكد من أن الفاكهة والخضروات الممتازة سيتوافران على موائد الناس خلال أشهر الصيف".

وتابع: "هناك بالفعل جهود توظيف رائعة جارية من قبل الصناعة وأود أن أشجع أكبر عدد ممكن من الأشخاص على الاشتراك".

وأضاف: "سنبحث أيضًا عن طرق أخرى للتأكد من حصول المزارعين على الدعم الذي يحتاجونه قبل أشهر الحصاد المزدحمة مع الحفاظ أيضًا على سلامتهم وحمايتهم".

ولكن في حال حدوث تعبئة لجني المحاصيل، فسيصبح هناك تحدٍ حقيقي، وهو كيف ستجعل الحكومة الناس يقومون بهذه الأدوار في ظل استمرار فرض البعد اجتماعي والإرشادات بألا يقتربون من بعضهم البعض بسبب كورونا؟

لا تقتصر المشكلة على المملكة المتحدة فقط، حيث دعا وزير الزراعة الفرنسي ديدييه جيوم، إلى تعبئة العمالة للمساعدة في جلب الحصاد.

وناشدت فرنسا يوم الثلاثاء العمال الذين تم تسريحهم من أزمة الفيروس التاجي، بأن يتم جمعهم لمساعدة المزارعين على حصد الفاكهة والخضروات التي ستترك لتتعفن في الحقول بسبب نقص العمالة الموسمية، في ظل توقعات بانخفاض العمالة في جميع أنحاء البلاد لحوالي 200.000 عامل مزرعة خلال فترة الحصاد.