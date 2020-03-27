قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة لها خصوصية لدى المصريين، معلقًا: "الناس مش بتنام فى الصيف أو الشتا، ولكن المواطنين التزموا بحالة فرض حظر التجوال".

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر فى القلب"، الذي يُقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، والمُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الخميس، أن الأمور تسير بهدوء حيث أغلقت المحلات أبوابها والتزم المواطنون بالحظر، موضحًا أن المخالفات بسيطة والشرطة اتخذت الإجراءات القانونية تجاهها على الفور.

وأوضح أن التقارير بنسبة جيد جدًا، حيث شعر المواطنون أن الأمر جلل وخطر، حتى الأماكن الشعبية التزامت بشكل كامل بحظر التجول، لافتًا إلى أنه دخل عدة صيدليات ووجد بها كل المستلزمات والمطهرات والأقنعة.

وأشار إلى أنهم قاموا بعدة حملات توعية، موضحًا أنهم قاموا برش وتطهير عدد من المنشآت ووسائل النقل والمدارس، وتم اتخاذ إجراءات جيدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونوة بأن احتياطي السلع يكفي أكثر من 45 يومًا، لافتًا إلى أن هناك غرفة عمليات لاستقبال أي شكاوى، مؤكدًا أن مستشفى العجمى هو مستشفى العزل بالمحافظة، لافتًا إلى أن الحالات مطمئنة، داعيًا المواطنين إلى عدم الاستماع إلى الشائعات.