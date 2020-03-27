البرلمان البلجيكي يمنح الحكومة صلاحيات خاصة لمكافحة كورونا

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منح البرلمان البلجيكي حكومة البلاد برئاسة صوفي ويلمز صلاحيات واسعة للجم تفشي فيروس كورونا ومعالجة آثاره.

وأصدر البرلمان أمس الخميس في بروكسل بأغلبية كبيرة قانونا يقضي بالسماح لرئيسة الوزراء بسن اللوائح التنفيذية اللازمة لذلك.

وربط البرلمان سريان هذه اللوائح بموافته أولا، مشيرا إلى أنها لا يجب أن تحد من القدرة الشرائية للمواطنين ولا من الأمن الاجتماعي.

ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا" عن وزير الخزانة دافيد كلارينفال تأكيده بأن: "القانون لا يسمح بتغيير البنى الهيكلية للدولة".

وأشار الوزير إلى أن الوضع غير مسبوق ويتطلب اتخاذ خطوات غير اعتيادية.

وأوضح الوزير قائلا: "بالنظر للموقف الحالي الذي يتغير بصورة دائمة فإن الوقت ثمين للغاية، ومن ثم فلابد أن تتدخل الحكومة بأقصى سرعة ممكنة".

وأعلن العديد من أعضاء البرلمان أن الصلاحيات المخولة للوزارة ليست شيكا على بياض لحكومة ويلمز الليبرالية: فهي صلاحيات تستمر ثلاثة أشهر فقط ويمكن تمديدها لاحقا.