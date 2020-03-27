معاناة شديدة، ورجوع من حافة الموت، أيام وليالي قضتها بين الحياة والموت، لا تستطيع ممارسة حياتها أو التخلي عنها، لا تكفي معها المسكنات ولا يوجد دواء ولا يخف الألم، تتشبث بالحياة ولا تستطيع التحمل، كلمات وصفت بها فتاة تبلغ من العمر 28 عامًا، وهي تحكي قصة صراعها مع فيروس كورونا، من سريرها في مستشفى فيبي ماين في ألبانيا، بعد تعافيها جزئيا من الوباء القاتل، الذي أودى بحياة عشرات الآلاف، وأصاب ما يقرب من نصف المليون حول العالم.

تحكى تيريكا باركس، الفتاة الألبانية، أنها كانت تصاب بالأنفلونزا الموسمية عادة في الأعوام الماضية، وعندما أصيبت بكورونا ظنت أنها ستتشابه في وجعها وآلامها مع الأنفلونزا، وكانت تصبر نفسها بما سمعته حول تشابه أعراض كورونا مع الأنفلونزا، لكن الفتاة الألبانية تقول: "كان الوجع والألم أسوأ بعشر مرات من الأنفلونزا، شعرت أن هناك مقطورة جرار تجلس على صدري، لم أستطع القيام بالأشياء البسيطة، حتى لم أكن أستطيع التحدث قبل 5 أيام".

وتتابع تيريكا في حوارها لشبكة «والب» التلفزيونية، أنها تريد أن يعرف الناس أنه لا يهم عرقك أو عمرك أو دينك، يمكن لأي شخص أن يصاب بكورونا، وأنها تريد أن تخبر المواطنين في أنحاء البلاد والعالم، ما مرت به والألم الذي عانت منه، كي يأخذوا احتياطاتهم من الوباء القاتل، إذ تقول الشاة الألبانية: "كنت مستعدة حرفياً للتخلي عن معركتي مع المرض، قلت لنفسي سأستلقي على سريري وسأرحل لأرتاح، قلت إنني لن أقاتل بعد الآن، ولكني تذكرت أشياء كان علي القتال من أجلها".

وتقول الفتاة بدأت قصة إصابتي بالوباء القاتل بعد أدائي الصلاة في الكنيسة، في 10 مارس الماضي، فبعد أيام قليلة، شعرت ببعض الأعراض والتعب، في الوقت الذي أعلنت في السلطات عن اكتشاف حالة إصابة بكورونا لشخصًا كان يؤدي الصلاة معانا في الكنيسة، وطالبت من كان معه في وقت الصلاة وشعر بأي عرض من أعراض المرض، أن يذهب لإجراء التحاليل، وبمجرد أن أجرت الفتاة التحاليل كانت "الصدمة" بالنسبة لها، لقد كانت النتيجة إيجابية.

وعن كواليس يوم معرفتها بإصابتها بالفيروس، تقول تريكيا "بعد 4 أيام من أداء الصلاة، بدأت أشعر بالغثيان ولم أستطع الاحتفاظ بأي طعام في معدتي، كنت أظن أنه ربما لدي تعب في المعدة، لكني بعد ذلك بدأت أشعر بارتفاع درجة حرارتي، حتى وصلت إلى 39 درجة مئوية، وواصلت السعال، بل ولم أستطع التوقف عن السعال، كنت لا أشعر أنني بحالة جيدة على الإطلاق".

وتتابع الفتاة الألبانية أنها أخبرت زوجها بما حدث، وأنهما يجب أن يذهبا لإجراء التحاليل فهي لا تشعر أنها بخير، لتستكمل "ذهبنا للمختبر وأجرينا التحاليل، حاولت الابتعاد عن زوجي خوفا عليه، وبمجرد خروج نتائج الاختبار، أخبرني الطبيب أعزل نفسي في المنزل لمدة 14 يومًا، وأعطاني بعض الأدوية التي ستساعدني في ذلك".

"عدت إلى المنزل، كان الألم ينتشر من معدتي إلى ظهري، لا شيء أتناوله كان يساعد لا يوجد علاج ولا مفعول للمسكنات، الحمى لا تنخفض، وكنت أسعل باستمرار"، كلمات قالتها الفتاة الألبانية عن الأعراض التي بدأت تظهر عليها في الأيام الأولى لإصابتها بالفيروس، لتتابع "يوم الجمعة الماضي، شعرت قلبي وكأنه سيخرج من صدري، كنت مستلقية على سريري وأشعر بدوار شديد، كانت الغرفة تدور فقط، وكانت درجة حرارتي 40 درجة مئوية".

مع مرور عدة أيام، المرض أقعد تريكيا طريحة الفراش، لا تستطيع الحديث على الهاتف، ولا المشي إلى الحمام، ولا حتى التنفس، وعندما ازدادت حالتها لهذا السوء، قرر زوجها الذهاب بها إلى المستشفى، ليأخذها في 20 مارس الماضي، إلى غرفة الطوارئ، إذ تقول تريكيا: "كان اصطحابي للمستشفى في الوقت المناسب، فحصوا معدل ضربات قلبي كان 156 نبضة في الدقيقة بدلا من 104 نبضة، لذلك تدخلوا على الفور، وأعطوني كل أنواع الأدوية اللازمة".

بعد عدة أيام من البقاء في المستشفى بالعناية المركزة تتلقى العديد من الأدوية كل ساعة، بدأت حالة تريكيا تتحسن، واليوم تستعد للذهاب إلى منزلها، بعدما ثبت سلبية إصابتها بالفيروس وتماثلها للشفاء، ومع ذلك فقد أخبرها الأطباء أنها ستظل مضطرة إلى الانتظار لبضعة أيام أخرى، قبل أن تتمكن من معانقة أطفالها مرة أخرى.