هبة هجرس: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة فى دمج النساء ذات الإعاقة فى الحياة السياسية

أكدت الخبيرة الدولية فى مجال الاعاقة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلسين القومى للمراة والقومى للاشخاص ذوى الإعاقة أن مصر حققت إنجازات غير مسبوقة فى ملف دمج النساء ذات الاعاقة فى الحياة السياسية، رغم التحديات التى تواجه هذه الشريحة فى كل دول العالم، وان الانجازات المصرية فى هذا الملف بدأت بإقرار دستور مصر 2014 لهذه الحقوق وما تبعه من وجود غير مسبوق للمراة ذات الاعاقة فى عضوية البرلمان المصرى فى الدورة البرلمانية 2015 وهو ما تكرر فى الدورة البرلمانية الحالية، وأن ذلك يعود لوجود إرادة سياسية داعمة لهذه الحقوق وان المجلس القومى للمرأة ضرب نموذجا رائعا لكل الهيئات والمجالس المتخصصة فى العالم فى دمج النساء والفتيات ذات الاعاقة فى هيكل تنظيمه وفى مجمل انشطته وفى دعمه لمشاركة الفتيات والنساء ذوات الاعاقة فى الحياة السياسية.

جاء ذلك فى كلمة هجرس أثناء مشاركتها عبر تقنية الزووم فى إحدى فعاليات اجتماعات الامم المتحدة ال65 حول أوضاع المراة والتى تم تنظيمها تحت عنوان «العوائق التى تحول دون المشاركة الكاملة والفعالة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة» وشاركت فيها دول فنلندا والولايات المتحدة الأمريكية وبولندا وغواتيمالا وكينيا بالاضافة لمصر.

واوضحت هجرس فى كلمتها التى حملت عنوان «المشاركة السياسية الفعالة للنساء ذوات الإعاقة.. حالة مصر» أن هناك عددا كبيرا من العوائق التى تحول دون المشاركة الكاملة للنساء ذوات الإعاقة فى كل دول العالم، وأنه بالرغم من التحديات التى تواجه النساء والفتيات ذات الاعاقة فى مصر مثلها مثل كل دول العالم الا ان ملف مشاركتهن فى الحياة السياسية شهد طفرة عظيمة خلال السنوات القليلة الماضية بدأ ذلك باقرار دستور مصر 2014 لهذه الحقوق وتخصيصه لربع المقاعد فى المحليات للنساء فى المادة 180 وتخصيصه لنسبة مناسبة للاشخاص ذوى الاعاقة ونصه فى المادة 244 على تمثيل مناسب للاشخاص ذوى الاعاقة فى البرلمان المصرى ضمن فئات اخرى وجاءت التعديلات الدستورية عام 2019 لتجعل من تمثيل الاشخاص ذوى الاعاقة فى البرلمان حق دائم بدلا من دورة واحدة ويعطى حصة للنساء لا تقل عن 25% من عدد المقاعد.

واستعرضت هجرس فى كلمتها تشكيل برلمان مصر 2015ــ2020 وما شهده من تحقيق طفرة تاريخية غير مسبوقة فى دخول الاشخاص ذوى الاعاقة الحياة السياسية ومعدلات وجود النساء ذات الاعاقة وتمثيلهن فى البرلمان فقد تم تخصيص 8 مقاعد للأشخاص ذوى الإعاقة، وتم تخصيص 56 مقعدًا للنساء ولأن جميع النساء المنتخبات فى القائمة يمثلن فئتين على سبيل المثال، تمثل النساء ذوات الإعاقة فئة النساء بالإضافة إلى تمثيلهن للإعاقة وهو ما اثمر ان من هؤلاء الممثلين الثمانية للاشخاص ذوى الاعاقة تم انتخاب سبع سيدات.