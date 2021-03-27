رئيس قناة السويس يوضح التحقيقات المبدئية حول حادث السفينة الجانحة

- هناك أسباب فنية أو تكنيكية في المركب، كما أن هناك أسباب شخصية للقبطان أو المرشد

أجاب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على سؤال تحقيق مع قبطان السفينة الجانحة، قائلًا: «في مثل هذه الأخطاء يُطلب من الكابتن الموجود على المركب التحفظ على كل الوثائق المسجلة والمكتوبة لمعرفة الحقائق».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت: «السفينة الجانحة ليست أكبر سفينة عبرت قناة السويس، وهناك سفن أكبر عبرت القناة من قبل، وعبرت سفينة قبل الحالية الجانحة بحمولة 240 ألف طن، وذلك لأن قناة السويس ذات أعماق صالحة لعبور كل السفن.. وهذه السفينة عبرت مرة من قبل بالقناة».

وحول الأسباب الأخرى التي أدت إلى جنوح السفينة وعرض الولايات المتحدة للمساعدة، قال ربيع إن هناك أسبابا فنية أو تكنيكية في المركب، كما أن هناك أسبابا شخصية للقبطان أو المرشد، ولن يتم التحديد إلا عقب الانتهاء من التحقيقات، معربا عن شكره إزاء عرض المساعدة من جانب الولايات المتحدة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعدة مصر.

وتابع: «ننقل صورة حقيقية لما يحدث في القناة، ونتعامل بشفافية، ولا يوجد أي شيء نخفيه حول السفينة العملاقة»، مؤكدا: «لن نقول شيء غير واقعى أو غير حقيقي حول الحاد».

كما أكد أن القناة تعمل بشكل كامل للانتهاء من هذه المشكلة، حتى تعود قناة السويس المجرى الملاحي الأمن والأقصر في العالم.

وشدد ربيع على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع يوميا بالأرقام والحسابات والصور ما يتم في هذا الملف، وكذلك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وجميع أجهزة الدولة، كما أن كل الوزراء اهتموا وعرضوا تقديم الخدمات الممكنة، وآخرهم وزير الزراعة.

وأكد أن الدولة كلها في حالة تكاتف لأنها مشكلة دولة وسمعة مصر.