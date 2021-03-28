 فرنسا تكثف عمليات التفتيش في المطارات ومعابر الطرق بين المقاطعات بسبب الوضع الوبائي الحرج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فرنسا تكثف عمليات التفتيش في المطارات ومعابر الطرق بين المقاطعات بسبب الوضع الوبائي الحرج

باريس - د ب أ
نشر في: السبت 27 مارس 2021 - 11:46 م | آخر تحديث: السبت 27 مارس 2021 - 11:46 م

كثفت السلطات الفرنسية عمليات التفتيش في المطارات وعلى معابر الطرق بهدف فرض تطبيق الحظر المفروض على السفر والتنقل، مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا وفي مواجهة وضع وبائي "حرج".

وبحسب قناة "فرانس 24"، أضيفت 3 مقاطعات فرنسية هي رون وأوب ونيافر إلى 16 مقاطعة كانت قد فرضت فيها القيود الحجر الصحي.

وتتضمن التدابير منع التنقل لمسافة تزيد عن 10 كيلومترات من دون إذن ومغادرة المنطقة دون سبب مقنع إضافة إلى إغلاق المحلات التجارية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن يوم الخميس أن الأسابيع المقبلة ستكون "صعبة".

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