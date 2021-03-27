ممثلة هيئة الأمم المتحدة بمصر: فخورون بالتعاون والشراكة مع المجلس القومي للمرأة

قالت الدكتورة كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر إنها تفتخر بالتعاون والشراكة مع المجلس القومى للمرأة، والذي يركز على الأنماط الاجتماعية وحقوق المرأة وكيفية تمكينها في المجتمع.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، حيث تم عرض فيلم (بين بحرين) والذي يناقش قصة لسيدة مصرية تتعرض لظروف قاسية ولكنها تقاوم هذه الظروف وتصبح نموذج لتنوير مجتمعها، ويعد هذا الفيلم تعاونا بين المجلس القومى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأشارت عرب إلى أن فيلم (بين بحرين) يتناول قضية التعليم ختان الإناث وتأثيرها السلبي على الفتاة المصرية، حيث حصد الفيلم أكثر من 20 جائزة، وهو من تأليف مريم ناعوم وإخراج أنس طلبه.

وقدم السفير نوكى ماساكي سفير اليابان بالقاهرة الشكر للمصريين على اهتمامهم بهذا الملف المهم، مشيرا إلى أن هذا الفيلم تم إنتاجه بدعم من اليابان لما تمثله هذه القضية من إهتمام كبير من الشعب الياباني.

من جانبه، أكد الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب أن المرأة المصرية لها مكانة كبيرة في المجتمع المصري وهي المحرك الأساسي للمجتمع، وحققت نجاحاً كبيراً في كافة الميادين، مؤكدا أن القيادة السياسية تدعم المرأة بشكل كبير وتعمل على القضاء على العنف ضدها، مشيراً إلى وجود نماذج ناجحة عديدة للمرأة المصرية صنعت التاريخ.

من ناحيتها، أشارت الدكتور رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة إلى أن هذه القضية عالمية وتختلف من مجتمع لآخر حسب ثقافة المجتمع، مشيرة إلى أن العنف له أشكال عديدة منها جسدى ولفظى وكذلك مشكلة الزواج المبكر، مضيفا أن هناك إرادة حقيقية من الدولة المصرية لنبذ العنف ضد المرأة.

وأكدت الدكتورة بهية شاهين المدير التنفيذة لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الإسكندرية أن الدولة تدعم المرأة في كل المجالات، حيث قامت وزارة التعليم العالي بانشاء وحدات فى جميع الجامعات المصرية ويرجع تأسيس الوحدة داخل جامعة الإسكندرية منذ عام 2017 وتعمل الوحدة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية المختلفة.