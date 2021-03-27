السلام الأخضر: نفوق مئات الحيوانات جراء المخلفات البلاستيكية بالبحر الأسود

يحذر نشطاء البيئة الروسيون من خطر نفايات اللدائن المخلفات البلاستيكية بعدما نفقت مئات الحيوانات في البحر الأسود.

وقذفت الأمواج بالمئات من طيور البط والنورس وبعض الدلافين النافقة إلى الشاطئ بالقرب من مدينة سوتشي السياحية الروسية على الحافة الشرقية من البحر الأسود.

وجرى العثور على لدائن دقيقة في أمعاء الحيوانات النافقة، بحسب ما قالته منظمة جرينبيس (السلام الأخضر) في روسيا اليوم، مشددة على أن الجزيئات البلاستيكية جزيئات اللدائن هي أكبر مشكلة الآن بين الملوثات في البحر الأسود.

وعلى الجانب الآخر، كانت السلطات الروسية قد حددت طفيليات في أجسام الحيوانات كسبب لنفوقها، قائلة إنها تسببت في أمراض مختلفة. وقالت الوكالة الاتحادية الروسية للحفاظ على الطبيعة روسبريرودنادزور: "لا يوجد خطر على البيئة".

وبحسب السلام الأخضر، جرى جمع نحو 108 كيلوجرامات من المخلفات خلال حملة تنظيف شواطئ البحر الأسود خلال العام الماضي، وتبين أن 94 % منها بلاستيكية.